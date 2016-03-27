На местных выборах в Токмаке, по предварительным данным, большинство голосов набрала СДПК. За социал-демократов проголосовали 37,07 процента избирателей, сообщает Центризбирком.

На втором месте «Кыргызстан» – 20,21 процента, на третьем партия «АК» (11,89 процента). У «Республики – Ата Журт» 10,54 процента. «Онугуу-Прогресс», «Бир Бол» и «Ата Мекен» не преодолели семипроцентный барьер.

В городе Майлуу-Суу, по предварительным данным, первое место заняла «Республика – Ата Журт» (40,68 процента). У СДПК 38,43 процента голосов, «Онугуу-Прогресса» – 10,08, у «Ата Мекена» – 8 процентов. Партия «Эмгек» семипроцентный барьер не преодолела.