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По предварительным данным, в Иссык-Кульской и Нарынской областях проголосовали около 50 процентов избирателей

27/03/16 18:41, Бишкек – ИА «24.kg», Каныкей МАНАСОВА

По предварительным данным, в Иссык-Кульской и Нарынской областях проголосовали около 50 процентов избирателей. Об этом сообщает ГРС КР.  

 

По ее данным, в Токмаке зарегистрировано 28,499 тысячи избирателей, из них проголосовали 17,64 тысячи. На втором месте Ысык-Атинский район: проголосовали 56 процентов избирателей.

 

Сообщается, что процедура идентификации избирателей прошла при полном соблюдении требований законодательства, без каких-либо происшествий и инцидентов. Незначительные технические неполадки при идентификации избирателей устранены специалистами ГРС.

 

В Кыргызстане впервые прошли выборы депутатов местных кенешей с применением биометрической идентификации граждан. Ранее технологию опробовали на выборах в Жогорку Кенеш в 2015 году.

URL: http://_/vybory/29751/

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