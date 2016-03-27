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В Балыкчи на выборах в местный кенеш победила партия «Замандаш»

27/03/16 18:17, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Балыкчи, по предварительным данным, на выборах в местный кенеш победила партия «Замандаш», набрав 21,04 процента голосов избирателей. Об этом сообщает Центризбирком.

 

У «Кыргызстана» 13,53 процента, «Республики – Ата Журт» 11,34, у СДПК 11,2 процента. За «Онугуу-Прогресс» проголосовали 9,54, за «Ата Мекен» - 7,04 процента.

URL: http://_/vybory/29750/

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