В Караколе, по предварительным данным, на выборах в местный кенеш победила партия «Табылга»

В Караколе, по предварительным данным, на выборах в городской кенеш победила партия «Табылга». Она набрала 28,76 процента голосов избирателей, сообщает Центризбирком.

На втором месте СДПК с результатом 14,11 процента, на третьем - «Кыргызстан» (10,33), на четвертом – «Республика – Ата Журт» (8,96), на пятом – «Онугуу Прогресс» (8,38 процента)

Остальные партии, участвовавшие в гонке, не преодолели семипроцентный барьер.