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На местных выборах в Оше лидирует СДПК с результатом 30,68 процента

27/03/16 17:56, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

По предварительным итогам, на выборах в Ошский городской кенеш лидирует СДПК с результатом 30,68 процента. Об этом сообщает Центризбирком.

 

По предварительным итогам, на втором месте партия «Кыргызстан» - 17,1 процента избирателей, на третьем - «Мекеним Кыргызстан» (11,16 процента). Четвертое место за «Республикой – Ата Журт» (9,88 процента). На пятом «Бир Бол» (8,54 процента), на шестом «Онугуу прогресс» (7,97 процента).

 

Эти политические организации преодолели семипроцентный барьер.

 

Партия «Ата Мекен» получила 4,27 процента, а «Демократ» - 4,69. У партии «Ата Журт» - 3,37 процента.

 

Остальные участвующие в гонке партии не набрали и одного процента голосов. 

URL: http://_/vybory/29746/

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