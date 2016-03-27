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«Таза шайлоо»: Подкуп избирателей приобрел бесцеремонный и циничный характер

27/03/16 17:25, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

«Подкуп избирателей приобрел бесцеремонный и циничный характер», - говорится в заявлении, размещенном на сайте ассоциации «Таза шайлоо», которая проводит мониторинг выборов в местные кенеши.

 

По ее данным, использование грязных выборных технологий зафиксировано в городах Оше и Токмаке.

 

Как отмечает ассоциация, подкуп голосов избирателей подпадает статью 140 Уголовного кодекса КР, но в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом КР (статья 26) относится к делам частного обвинения. Возбуждаются они не иначе как по жалобе потерпевшего и прекращаются за примирением сторон.

 

Наблюдатели от «Таза шайлоо» намерены поднять вопросы о изменении норм законодательства, касающегося как действий (бездействия) должностных лиц правоохранительных органов по фактам подкупа, так и в части определения меры ответственности избирателя, говорится в заявлении.

URL: http://_/vybory/29745/

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