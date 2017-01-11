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Депутаты на выборах мэра Бишкека настаивают на проверке бюллетеней

11/01/17 07:58, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Депутаты городского кенеша, выбирающие мэра Бишкека, настаивают на проверке бюллетеней ультрафиолетовым лучом на предмет наличия точек, «птичек» и так далее. Об этом в ходе голосования заявили представители оппозиционной фракции «Онугуу-Прогресс».

 

Они также возмутились тем, что возле кабинки стоят люди, что нарушает тайну голосования.

 

Председатель Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов заверил, что на бюллетени обязательно обратят внимание.

URL: http://_/vlast/42981/

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