Депутаты ЖК раскритиковали чиновника Минздрава за плохой доклад

Депутаты Жогорку Кенеша попросили министра здравоохранения самому сделать доклад о поправках к Закону «О ВИЧ/СПИДе в КР», так как его заместитель не может связать двух слов.

Рыскелди Момбеков сказал, что Амангелди Мурзалиев не может дать внятных ответов на задаваемые вопросы.

«Вопрос о СПИДе, а докладчик спит. Вам задают вопросы, а вы говорите о круглых столах. Может, и поправки в закон проведете на круглом столе? Зачем сюда пришли? - спросил он. - Что за докладчик? Он два слова связать не может. Пусть министр придет и докладывает так, чтобы ответы от зубов отскакивали. Год только начался, а правительство уже опозорилось».

Спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков добавил: к докладам нужно готовиться так, чтобы потом не было стыдно.