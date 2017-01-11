В Кыргызстане назначили выборы 193 глав местного самоуправления

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Центризбирком назначил выборы еще 193 глав местного самоуправления, которые пройдут с 20 по 31 января. Решение принято накануне на заседании ЦИК.
Кроме того, на 15 января назначили переголосование на избирательных участках №7159 Аламудунского района Чуйской области и №5057 Узгенского района Ошской области.
Результаты местных выборов, которые прошли 11 декабря 2016 года, там отменили из-за нарушений избирательного законодательства.
Досрочно прекратили полномочия некоторых депутатов местных кенешей по их собственным заявлениям. Вакантные мандаты переданы следующим по спискам кандидатам.