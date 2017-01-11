В Кыргызстане назначили выборы 193 глав местного самоуправления

Центризбирком назначил выборы еще 193 глав местного самоуправления, которые пройдут с 20 по 31 января. Решение принято накануне на заседании ЦИК.

Кроме того, на 15 января назначили переголосование на избирательных участках №7159 Аламудунского района Чуйской области и №5057 Узгенского района Ошской области.

Результаты местных выборов, которые прошли 11 декабря 2016 года, там отменили из-за нарушений избирательного законодательства.

Досрочно прекратили полномочия некоторых депутатов местных кенешей по их собственным заявлениям. Вакантные мандаты переданы следующим по спискам кандидатам.