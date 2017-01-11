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Новый депутат Жогорку Кенеша приступил к работе

11/01/17 06:55, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Дуйшон Торокулов сегодня на заседании Жогорку Кенеша принес присягу.

 

Напомним, он пришел от партии «Бир Бол» вместо Чолпон Джакуповой, которая сдала мандат после принятия поправок в Конституцию.

 

Ранее Дуйшон Торокулов занимал пост главы управления спорта города Оша.

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