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У мэрии Бишкека проходит митинг

11/01/17 06:35, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

У здания столичного муниципалитета проходит акция в поддержку действующего мэра Албека Ибраимова.

 

Собравшиеся держат плакаты с лозунгами «Наш мэр Ибраимов!», «Городу и горожанам нужен Ибраимов», «Ибраимов – достойный мэр». В основном это молодые парни.

 

За порядком наблюдают несколько десятков милиционеров.

 

Сегодня в Бишкеке состоятся выборы мэра. Претендуют на эту должность двое – и.о. мэра Албек Ибраимов и временно безработный Нурдин Абдылдаев.

 

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URL: http://_/vlast/42967/

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