Алмазбек Атамбаев скорбит в связи с кончиной экс-президента ФРГ Романа Херцога

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования руководству Германии в связи с кончиной бывшего президента ФРГ Романа Херцога. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.

«С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине бывшего федерального президента Германии Романа Херцога. Для Кыргызстана господин Херцог является особой личностью, так как в 1998 году он одним из первых европейских лидеров совершил официальный визит в Бишкек, что на тот момент несомненно являлось огромной поддержкой для нашей маленькой страны. Всю долгую и плодотворную жизнь господин Херцог неустанно трудился на благо своего народа», - говорится в телеграмме соболезнования.

Алмазбек Атамбаев от имени кыргызского народа выразил глубокие соболезнования и передал слова утешения родным и близким господина Херцога.