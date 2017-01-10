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Алмазбек Атамбаев скорбит в связи с кончиной экс-президента ФРГ Романа Херцога

10/01/17 17:10, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования руководству Германии в связи с кончиной бывшего президента ФРГ Романа Херцога. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.

 

«С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине бывшего федерального президента Германии Романа Херцога. Для Кыргызстана господин Херцог является особой личностью, так как в 1998 году он одним из первых европейских лидеров совершил официальный визит в Бишкек, что на тот момент несомненно являлось огромной поддержкой для нашей маленькой страны. Всю долгую и плодотворную жизнь господин Херцог неустанно трудился на благо своего народа», - говорится в телеграмме соболезнования.

 

Алмазбек Атамбаев от имени кыргызского народа выразил глубокие соболезнования и передал слова утешения родным и близким господина Херцога. 

URL: http://_/vlast/42962/

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