RSS
facebookfacebookgoogale+
Выборы в Бишкекский горкенеш. Пять интересных фактов
Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 10 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 15:27
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Кыргызстане в стоимость паспортов закладывают ремонт и аренду помещений ЦОН

10/01/17 14:52, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

«Я не считаю, что нужно закладывать в стоимость паспортов ремонт помещений», - заявила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова.

 


Паспорт.kg: как запутать следы

Подробнее

Она возмутилась тем, что ремонт помещений могут сделать завтра, через год или пять лет, а платить за него людей заставляют сейчас. Депутат поинтересовалась, почему и аренда помещений ЦОН должна ложиться в стоимость паспортов.

 

«У них есть еще масса других услуг. Я уверена, что в будущем там будет функция регистрации юридических лиц. Ведь ЦОН строится по принципу единого окна. У них уже сегодня много функций. В будущем будет еще больше. Но почему аренда помещений центров должна на 100 процентов ложиться в стоимость паспортов?» - заявила экс-генпрокурор.

 

На это представитель Государственной регистрационной службы ответить не смог.

URL: http://_/vlast/42946/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ