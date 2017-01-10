В Кара-Балте второй раз из-за неявки партии власти не могут собрать сессию горкенеша

В Кара-Балте представители партии власти СДПК второй день не являются на сессию горкенеша, где должны состояться выборы спикера. Об этом ИА «24.kg» сообщили представители партий «ЭлАман», «Акшумкар» и «Кыргызстан».

Отмечается, что сегодня на заседание пришли десять депутатов. Собрать кворум и выбрать спикера, чтобы продолжить работу, так и не удалось. Сегодня на заседании не было и спецпредставителя ЦИК Гульмиры Копосбаевой.

«Городской совет депутатов так и не начал работать. Когда мы выберем нового мэра – неизвестно. В городе тем временем проводятся тендеры, тратятся бюджетные деньги», - отметили депутаты.

В третий раз заседание кенеша Кара-Балты попытаются провести завтра. В ЦИК ИА «24.kg» рассказали, что сейчас изучают ситуацию. О принятом решении и дальнейших действиях обещали сообщить позже.

Накануне депутаты партии власти СДПК также сорвали первую сессию кенеша. Ранее перенести заседание с 6 на 9 января ТИК попросил мэр города Данияр Шабданов.