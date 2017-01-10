Азамат Такырбашев: Казахи эксплуатируют наши скорые поезда на Москву

В Казахстане эксплуатируют наши скорые поезда, следующие по маршруту «Бишкек - Москва». Об этом сегодня на заседании парламентского комитета сообщил независимый эксперт Азамат Такырбашев.

«Мы жалуемся на то, что у нас падают пассажирские перевозки. А казахи в последнее время нас эксплуатируют просто как рабочую силу. Казахские скорые поезда не останавливаются на промежуточных станциях. А наши так называемые «скорые» поезда казахская сторона сделала челночно-пригородными. Поезд останавливается на каждой промежуточной станции в Казахстане, что им очень удобно: перевозят свое население. С другой стороны, поезд сделали почтово-багажным: все, что можно перевозить, перевозят в наших пассажирских вагонах. Поэтому они в таком состоянии», - сказал он.

«Кроме того, в последнее время доходит информация о том, что казахская сторона, эксплуатирующая наши две станции в Таласской области, заставляет наших работников принимать гражданство Казахстана. Только тогда люди могут работать на железной дороге. Иначе их автоматически уволят. Здесь уже зарождается политический вопрос», - добавил Азамат Такырбашев.

Он отметил, что всю жизнь проработал на железной дороге и знает о проблемах изнутри.