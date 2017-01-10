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ГП «НК «Кыргыз темир жолу» перевело в бюджет всего 1 процент прибыли. Спецслужбы просят разобраться

10/01/17 08:53, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

За три года ГП «НК «Кыргыз темир жолу» получило прибыль более двух миллиардов сомов, из них 99 процентов оставили на предприятии. Об этом заявлено сегодня на заседании парламентского комитета.

 

По словам депутата Акылбека Жапарова, в бюджет должно было поступить 1,2 миллиарда сомов. «Но перевели в бюджет лишь 24 миллиона сомов. Ущерб нашей экономике составил $150 миллионов. Я надеюсь, что специальные службы разберутся с этим. Мы следователей бедных нагружаем, кого-то ищем за 1,5-2 миллиона сомов. Это, наверное, тоже надо делать. Но тут 1,2 миллиарда сомов просто не поступило в государственный бюджет», - сказал он.

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