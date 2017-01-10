Азамат Такырбашев: Никогда мы не завезем на ТЭЦ уголь: путевое хозяйство разрушено до основания

«Мы 20 лет говорим о строительстве транзитного участка железной дороги», - заявил сегодня на заседании парламентского комитета независимый эксперт Азамат Такырбашев.

«В этом году правительство поставило задачу: перевозить уголь с Кара-Кечинского месторождения до ТЭЦ Бишкека. Но у нас от Балыкчи до Аламедина 40 с лишним километров в неудовлетворительном состоянии. Никогда мы не завезем на ТЭЦ один миллион тонн угля: путевое хозяйство разрушено до основания. Прежде чем кричать о том, что мы построим транзитную железную дорогу, за 20 лет надо было навести порядок внутри. Но ничего не сделано», - сказал Азамат Такырбашев.

«Вы знаете, что от станции «Аламедин» до станции «Балыкчи» стрелки крутят вручную? И это в XXI веке! В 1966 году сделали полуавтоматику, и она до сих пор работает. Почему за 20 лет столько финансовых средств было, а автомат не сделали?» - возмутился он.

На заседании обсуждают проблемы железной дороги.