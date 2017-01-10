Азамат Такырбашев: В Кыргызстане нужно закрывать железную дорогу

«В Кыргызстане нужно закрывать железную дорогу», - заявил сегодня на заседании парламентского комитета независимый эксперт Азамат Такырбашев.

«С момента приобретения Кыргызстаном независимости в 1991 году Кыргызская железная дорога не построила не то, что ни одного километра, ни одного метра. Мало того, нынешнее состояние железных дорог находится в критическом состоянии», - сказал он.

«Если на автодороге машина может ямы объехать, то на железной дороге, если будет какой-то излом рельсов, произойдет крушение состава. К примеру, за 2013 год путеизмерительный вагон прошел по нашим железнодорожным путям и выявил катастрофическую ситуацию. Из 317 километров отличных нет, хороших – 6, в удовлетворительном состоянии – 113 километров , в неудовлетворительном – 198 километров . Мы должны закрывать железную дорогу! Ведь в первую очередь речь идет о безопасности пассажиров», - отметил Азамат Такырбашев.

«Что делается у нас на путепроводах? Вместо того чтобы «Мостоотряд» занимался своими прямыми обязанностями, он участвует в тендерах по строительству автодорог. Прямое назначение «Мостоотряда» – ремонт мостов и тоннелей. У нас даже в Бишкеке на мостах нет контррельсов. Если вагон рухнет, то прямо на автостраду. Это будет катастрофа, но руководство железнодорожников ничего не предпринимает», - возмутился он.