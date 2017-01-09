Депутаты возмущены отсутствием министра образования на заседании

Депутаты профильного комитета парламента вновь возмущены отсутствием министров на их заседаниях. На этот раз не явилась глава Министерства образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По мнению нардепов, главы министерств должны обязательно присутствовать при обсуждении «важных, ключевых вопросов». «Это замечание должно быть передано министру. Из-за такой нерадивости мы не можем принимать законопроекты», - заметила депутат Наталья Никитенко.

Замминистра образования и науки Токтобубу Ашымбаева отметила, что Кудайбердиева находится на совещании в правительстве.

«Нужно, чтобы диалог какой-то был. А вы не можете ответить на все наши вопросы», - сказала нардеп Аида Исмаилова.

Отметим, на повестке дня стояли поправки в Закон «Об образовании», инициаторами которых выступают депутаты ЖК, а не министерство.