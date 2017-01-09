Депутатам рассказали, как получить путевку в санаторий

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Трудящиеся кыргызстанцы не знают, что им положена путевка через Фонд оздоровления. Об этом сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам сообщил депутат Руслан Казакбаев.
Он поинтересовался, сколько граждан смогли поправить здоровье через этот фонд.
«В регионах люди никогда не слышали, что могут получить бесплатную путевку в санаторий, но деньги в Фонд оздоровления трудящихся отчисляют исправно. Кто объяснит, как получить ее? Куда обращаться? Наверняка путевки выдают не по целевому назначению», - отметил он.
Представитель Федерации профсоюзов КР Жээнбек Осмоналиев признал, что в 2015 году по нецелевому назначению использован один миллион сомов. Деньги потратили на заработную плату.
«Тогда 4 путевки отдали не по целевому назначению. В лагерь путевки получили дети не по возрасту. В 2016 году из 6 тысяч получателей путевок 4 тысячи детей поправили здоровье в санаториях», - сказал он.
По его словам, каждый гражданин может обратиться в профсоюзы и получить путевку, если он выплачивал средства. На выдачу путевок Фонду оздоровления трудящихся выдано 247 миллионов сомов.