Депутат заявил, что «Кумтор» задолжал 3 миллиарда сомов. Соцфонд опровергает

Депутаты ЖК считают, что Социальный фонд должен подать в суд на компанию «Кумтор» за долги по выплатам. Об этом сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам заявил Кубанычбек Нурматов.

Он поинтересовался у председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова, сколько имеется должников и как с них взыскиваются долги.

По словам Тенизбека Абжапарова, Государственная налоговая служба может наложить арест на счета должников, а у Соцфонда таких полномочий нет.

«Из 7 тысяч предприятий мы можем проверить только один процент. Все разбирательства проходят только в суде. Более чем на миллион должников поданы иски. Уже 6 тысяч дел передано в суд на 1,6 миллиарда сомов", - заявил глава СФ КР.

Депутат спросил, почему Соцфонд не подает в суд на «Кумтор», у которого имеются долги на 3 миллиарда сомов. Однако, по данным главы СФ, у компании «Кумтор» нет долгов по социальным выплатам.