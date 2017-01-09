В Кара-Балте депутаты партии власти сорвали первую сессию горкенеша

В Кара-Балте депутаты партии власти не явились на первую сессию горкенеша, сорвав выборы спикера. Об этом ИА «24.kg» сообщили представители партий «ЭлАман», «Акшумкар» и «Кыргызстан».

Отмечается, что в состав Кара-Балтинского городского кенеша прошли шесть партий. Однако представители трех из них не пришли сегодня на первую сессию – СДПК, «Республика» и «Элдик-Народная». В итоге на заседании не собрался кворум.

Как пояснила спецпредставитель ЦИК Гульмира Копосбаева, изначально сессию назначили на 6 января. Однако в Центризбирком позвонил мэр Кара-Балты Данияр Шабданов и попросил перенести заседание на 9 января.

«Согласно закону, государственные муниципальные службы обязаны оказывать содействие в избирательном процессе и проведении сессий по избранию председателя городского кенеша и мэра. Мы обратились в правоохранительные органы, Госкомитет нацбезопасности, чтобы они помогли провести сессию завтра, 10 января», - рассказала Гульмира Копосбаева.

Она отметила, что составит акт по факту срыва сессии Кара-Балтинского городского кенеша. Его направят премьер-министру и губернатору. Проблема в том, что по закону первую сессию нового созыва депутатов местных кенешей надо провести не позднее 10 января 2017 года.