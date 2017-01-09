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Средняя пенсия в Кыргызстане – 5,1 тысячи сомов, но есть и 75-100 тысяч сомов

9/01/17 07:44, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутаты Жогорку Кенеша поинтересовались у главы Соцфонда, почему некоторые пенсионеры получают 75-100 тысяч сомов. Вопрос подняли на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

 

По словам председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова, средняя пенсия в республике составляет 5 тысяч 151 сом. Назвать минимальную пенсию он не смог, сказав, что она неизвестна. Однако рассказал, что некоторые пенсионеры получают 75-100 тысяч сомов.

 

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«Те, кто получают по 100 тысяч сомов пенсии, хорошо зарабатывали. Их зарплата была высокой, и они больше отчисляли в Соцфонд», - сказал он.

 

Депутаты отметили, что прожиточный минимум в Кыргызстане – 4,6 тысячи сомов, а есть пенсии в два раза меньше – 2,3 тысячи сомов. В связи с этим они попросили довести пенсии учителей и врачей до уровня прожиточного минимума.

 

Тенизбек Абжапаров отметил, что ежегодно проводятся индексация и повышение пенсий. В бюджете Социального фонда на 2017 год на это заложили 633 миллиона 96,2 тысячи сомов. Планируется осуществить повышение базовой и страховой частей пенсии с 1 октября.

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