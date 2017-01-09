Социальный фонд Кыргызстана просит пересмотреть бюджет

Социальный фонд просит депутатов Жогорку Кенеша внести изменения в бюджет 2016 и 2017 годов. С предложением сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам выступил председатель Соцфонда Тенизбек Абжапаров.

Проект бюджета Социального фонда КР на 2016 год сформирован по доходам в сумме 42 миллиарда 885 миллионов 485,9 тысячи сомов и прогнозе на 2017-2018 годы 45 миллиардов 529 миллионов 400,7 тысячи сомов и 48 миллиардов 754 миллиона 464,9 тысячи сомов.

Поступление страховых взносов в 2016 году запланировано в 24 миллиарда 828 миллионов сомов. В связи со значительным дефицитом республиканского бюджета финансирование базовой части пенсий в 2016-м производилось в размере 95 процентов от годовой потребности. С 2017-го будет 100-процентное финансирование.

Проект бюджета Социального фонда на 2017 год сформирован по доходам в сумме 45 миллиардов 937 миллионов 501,1 тысячи сомов. Поступление страховых взносов в 2017-м запланировано в сумме 26 миллиардов 737 миллионов 933,6 тысячи сомов.