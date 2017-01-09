Место Чолпон Джакуповой в Жогорку Кенеше занял Дуйшон Торокулов

Место депутата от партии «Бир бол» Чолпон Джакуповой в парламенте Кыргызстана занял Дуйшон Торокулов. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручила ему накануне мандат.

До этого Дуйшон Торокулов занимал пост главы управления спорта города Оша.

Чолпон Джакупова написала заявление о сложении полномочий с 1 января 2017 года. Сдать мандат она пообещала, если на референдуме, который прошел 11 декабря, поддержат поправки в Основной закон.

ЦИК Кыргызстана прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Чолпон Джакуповой 30 декабря.