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Место Чолпон Джакуповой в Жогорку Кенеше занял Дуйшон Торокулов

9/01/17 06:28, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Место депутата от партии «Бир бол» Чолпон Джакуповой в парламенте Кыргызстана занял Дуйшон Торокулов. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручила ему накануне мандат.

 

До этого Дуйшон Торокулов занимал пост главы управления спорта города Оша.

 

Чолпон Джакупова написала заявление о сложении полномочий с 1 января 2017 года. Сдать мандат она пообещала, если на референдуме, который прошел 11 декабря, поддержат поправки в Основной закон.

 

ЦИК Кыргызстана прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Чолпон Джакуповой 30 декабря. 

URL: http://_/vlast/42809/

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