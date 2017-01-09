Президент Кыргызстана отдыхает в Китае

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный трудовой отпуск, который проведет в Китае. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, отпуск продлится с 9 по 14 января 2017 года.

Напомним, Алмазбек Атамбаев посетил КНР с рабочим визитом. По его завершении президент остался в Китае на кратковременный отдых, который проведет в кругу семьи.