Президент Кыргызстана отдыхает в Китае

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный трудовой отпуск, который проведет в Китае. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
По его данным, отпуск продлится с 9 по 14 января 2017 года.
Напомним, Алмазбек Атамбаев посетил КНР с рабочим визитом. По его завершении президент остался в Китае на кратковременный отдых, который проведет в кругу семьи.