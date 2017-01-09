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Президент Кыргызстана отдыхает в Китае

9/01/17 05:53, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный трудовой отпуск, который проведет в Китае. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

По его данным, отпуск продлится с 9 по 14 января 2017 года.

 

Напомним, Алмазбек Атамбаев посетил КНР с рабочим визитом. По его завершении президент остался в Китае на кратковременный отдых, который проведет в кругу семьи. 

URL: http://_/vlast/42804/

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