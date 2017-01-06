Теолог: Деньги при вербовке граждан в Сирию вообще не играют роли

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Теолог Кадыр Маликов рассказал сегодня журналистам, как вербуют граждан в Сирию.
«Вербовка проводится планомерно, вербовщики – прекрасные психологи. Они используют в основном уязвимые моменты каждого человека, неудавшиеся отношения. Выступают против определенных видов несправедливости. Основной призыв – апелляция к справедливости, обвиняется система. Деньги вообще не играют роли. Завербованные порой сами несут деньги. Это миф, что люди из-за денег выезжают в Сирию. Не верьте ему», - сказал Кадыр Маликов.
Ранее сообщалось, что в рядах ИГИЛ воюет 860 кыргызстанцев, в том числе 180 женщин.