Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

На первой неделе 2017 года в Кыргызстане кадровые перестановки произошли лишь в одном ведомстве.

Национальную комиссию по государственному языку возглавил Назаркул Ишекеев.

Прежний председатель комиссии Эгемберди Эрматов освобожден от должности 30 ноября 2016 года.

Назаркул Ишекеев родился в 1954 году. В 1976 году окончил филологический факультет Кыргызского национального университета. В 1994 году получил ученую степень доктора педагогических наук, а в 1996-м — звание профессора.

Трудовую деятельность начал в 1977 году учителем средней школы. 1995-2007 годы - КНУ имени Ж.Баласагына, декан факультета кыргызской филологии (избирался трижды);

2008 год - назначен заведующим кафедрой кыргызского языка и методики преподавания литературы;

июнь 2013 год - октябрь 2014 год - заместитель министра образования и науки КР;

2014 год - проректор по государственному языку в КНУ.

Академик Международной общественной академии имени Ч.Айтматова, лауреат премий имени Ж.Баласагына, отличник народного просвещения КР, ученый-профессор по науке о теории и методике преподавания и воспитания (кыргызская литература). Автор монографий, учебников и учебно-методических предметов для вузов. Один из авторов «Кыргызской литературы» для 6-х, 11-х классов средней школы. Им опубликовано около 200 научных работ. Подготовил десяток кандидатов и докторов наук.

В Бишкеке на пост градоначальника помимо и.о. мэра Албека Ибраимова появился еще один претендент - Нурдин Абдылдаев.

Нурдин Абдылдаев родился в 1965 году. В 2000 году окончил Бишкекскую финансово-экономическую академию по специальности «финансы и налоговая политика»; в 2005-м — Дипломатическую академию МИД КР.

1988 год - оператор ЭВМ в Государственном комитете статистики Кыргызской ССР.

Предприниматель в области производства и поставок нефтепродуктов.

В 2000 году возглавил ОсОО «Интергласс».

2005 год - депутат Жогорку Кенеша третьего созыва;

2007 год - заместитель министра промышленности, энергетики и топливных ресурсов;

2011 год – и.о. губернатора Иссык-Кульской области; заместитель министра государственного имущества КР;

2014 год - заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Напомним, выборы мэра Бишкека пройдут 11 января.

В Кыргызстане объединили Национальный центр онкологии и научный центр гематологии.

С целью оптимизации службы гематологии в Кыргызстане провели реорганизацию путем присоединения Кыргызского научного центра гематологии к Национальному центру онкологии.

Отмечается, что в этой сфере имелись проблемы: большая текучесть кадров, не приспособленное для оказания качественной медицинской помощи онкологическим больным здание центра, недостаточное оснащение его медицинским оборудованием, несоответствие отделения онкогематологии международным стандартам для проведения химиотерапии.