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Год нравственности и культуры. Какой пример должны показывать политики

6/01/17 09:21, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Мы все прекрасно понимаем, что политик в обществе – особая фигура. И публичное его поведение имеет значение», - сказал сегодня журналистам доктор философских наук, профессор Жамгырбек Бокошев.

 

У него спросили, какой пример должны показывать соотечественникам политики в Год нравственности, воспитания и культуры.

 

«Если речь идет о поведении наших конкретных политиков на публике, в дискуссиях, то здесь, конечно, нельзя однозначно оценить – негативно или позитивно. В политике есть такое понятие, как «политическая игра», «политические интересы, расчет»», - заметил профессор.

 

«Желательно, конечно, чтобы политик был идеальный с точки зрения нравственности, культуры общения, поведения, этикета. К сожалению, с этим у нас проблема. Указ президента ставит широкий круг задач, связанных с нравственностью, воспитанием. В том числе речь идет и о политической культуре, культуре избирателей и прочем», - сказал Жамгырбек Бокошев.

URL: http://_/vlast/42780/

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