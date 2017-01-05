Президент Кыргызстана без журналистов посетит Китай с рабочим визитом

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетит сегодня с рабочим визитом в Китай, но журналистов в составе делегации нет. Об этом сообщил ИА «24.kg» руководитель отдела информационной политики аппарата главы государства Алмаз Усенов.

По его словам, поездка планировалась заранее, о чем заявили еще во время пребывания в Кыргызстане президента Ирана Хасана Роухани (22-23 декабря. – Прим. ИА «24.kg»).

«Визит займет не более двух дней. Алмазбек Атамбаев встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином. Речь пойдет о развитии и углублении двусторонних отношений», - сказал Алмаз Усенов.

На вопрос ИА «24.kg», почему не берут журналистов, чиновник ответил: «Так решили».