Премьер-министр не будет выдвигать кандидатуру на должность мэра Бишкека

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял решение не выдвигать кандидатуру на должность мэра города Бишкека.

«В целях дальнейшего развития демократических принципов, укрепления деятельности органов местного самоуправления и повышения ответственности депутатов БГК, а также в целях проведения чистых и прозрачных выборов я принял решение не выдвигать кандидатуру на должность мэра столицы. Уверен, что депутаты горкенеша учтут пожелания избирателей и выберут опытного, профессионального кандидата, который будет трудиться в интересах города и горожан», - говорится в обращении главы кабмина к депутатам БГК.

Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что депутаты местного кенеша совместно с территориальной избирательной комиссией проведут выборы мэра на должном уровне, соблюдая все нормы законодательства.

Выборы мэра Бишкека назначены на 11 января.



Право на выдвижение кандидатов на должность главы города имеют коалиции большинства и меньшинства городского кенеша, а также премьер-министр Кыргызстана.



Бишкекская ТИК завершит прием документов на регистрацию кандидатов в мэры столицы сегодня, 4 января, в 18.00. К этому времени выдвинуто две кандидатуры: и.о. мэра Албек Ибраимов и бывший заместитель министра чрезвычайных ситуаций Нурдин Абдылдаев.