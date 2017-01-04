Президент Кыргызстана не подписал закон о защите лиц, сообщивших о коррупции

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посчитал идею закона о защите лиц, сообщивших о коррупции, актуальной и важной, но вернул документ в Жогорку Кенеш на доработку. Об этом сообщил сайт главы государства.

Парламент принял закон, направленный на защиту от преследований лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, в ноябре 2016 года.

Алмазбек Атамбаев обратил внимание разработчиков на ряд существенных противоречий, которые делают невозможным подписание закона в данной редакции и требуют его доработки.

«В частности, закон устанавливает защиту только государственных и муниципальных служащих. Таким образом, все остальные категории граждан, работающих в негосударственном секторе, безработные или пенсионеры, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не подпадают под действие закона и беззащитны от преследования коррупционеров. Это противоречит одному из основополагающих принципов правового государства: все равны перед законом и судом», - говорится в сообщении.

В законе предусмотрена выплата из государственного бюджета денежного вознаграждения лицу (до 1 миллиона сомов), сообщившему о коррупционном правонарушении. Однако правительством не определен источник финансирования.