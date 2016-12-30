Чолпон Джакупова отказалась от мандата депутата Жогорку Кенеша

Центризбирком прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Чолпон Джакуповой.

Парламентарий написала заявление о сложении полномочий с 1 января 2017 года. Его и одобрил сегодня ЦИК.

Ранее Чолпон Джакупова заявила, что сдаст мандат, если на референдуме поддержат поправки в Основной закон.