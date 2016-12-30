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Жогорку Кенеш не планирует отправлять правительство в отставку

30/12/16 10:11, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

У Жогорку Кенеша нет оснований отправлять правительство Сооронбая Жээнбекова в отставку. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила депутат от СДПК Асель Кодуранова.

 

  • По ее словам, закон запрещает менять правительство за 6 месяцев до президентских выборов.

«Слухи могут ходить какие угодно. На то они и слухи. В Жогорку Кенеше этот вопрос не поднимался», - сказала Асель Кодуранова.

URL: http://_/vlast/42636/

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