Жогорку Кенеш не планирует отправлять правительство в отставку

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У Жогорку Кенеша нет оснований отправлять правительство Сооронбая Жээнбекова в отставку. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила депутат от СДПК Асель Кодуранова.
«Слухи могут ходить какие угодно. На то они и слухи. В Жогорку Кенеше этот вопрос не поднимался», - сказала Асель Кодуранова.