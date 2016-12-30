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Согласно новой Конституции отменен срок давности по делам, связанным с «Кумтором»

30/12/16 09:55, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Новая Конституция отменила срок давности для дел, связанных с заключением договора на разработку месторождения Кумтор. Об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова.

 

По ее словам, в Основном законе не прописано, кто будет привлечен к ответственности – премьер-министр или кто-то другой. «Не написано, что в отношении определенного лица. Речь о причастных к делу. Ратификация была в 1993 году, с тех пор прошло много лет», - сказала Асель Кодуранова.

 

Она добавила, что соответствующие органы должны разобраться, есть ли основания привлекать кого-то к ответственности.  

URL: http://_/vlast/42629/

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