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Какие поправки в Конституцию вступят с 1 декабря 2017 года

30/12/16 09:52, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутаты Жогорку Кенеша на встрече с журналистами рассказали, какие поправки в Конституцию Кыргызстана вступят в силу в 2017 году.

 

Депутат Асель Кодуранова рассказала, что изменения внесли в 26 статей Конституции. 15 января закон вступит в силу.

 

По ее словам, только 5 статей Основного закона вступят в силу с 1 декабря 2017 года. Они касаются Жогорку Кенеша и правительства. Чтобы они вступили в силу, необходимо принять дополнительные законы.

 

Отсрочка касается:

 

  • 70-й статьи Конституции, в которой говорится о процедуре выхода фракций из коалиции большинства.
  • 72-й статьи, связанной с совмещением депутатского мандата с должностью вице-премьера-министра. 
  • 75-й статьи, связанной с распадом коалиции парламентского большинства. Полномочия торага должны быть подтверждены большинством голосов.
  • 81-й статьи, которая расширяет полномочия премьер-министра. Он сможет просить президента наложить вето на закон о бюджете. Нынешняя редакция Конституции это запрещает.
  • 87-й статьи, касающейся кадровых перестановок. Если в течение 5 дней президент не освобождает чиновника от занимаемой должности, это может сделать премьер-министр.

URL: http://_/vlast/42628/

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