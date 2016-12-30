США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции

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Президент США Барак Обама вчера распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и ввести санкции против представителей разведки РФ, которые, по мнению Вашингтона, причастны к кибератакам во время американской президентской кампании в 2016 году. Об этом сообщили российские СМИ.
«Эти действия последовали после неоднократных частных и публичных предупреждений, которые мы направляли российским властям, и являются необходимым и адекватным ответом на попытки навредить интересам США в нарушение установленных международных норм поведения», - говорится в заявлении Обамы, находящегося в отпуске на Гавайях.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва ответит на новые американские санкции «на принципе взаимности». «Пока я не могу сказать, каким будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности, - сказал он. - Ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент РФ».
Пока не ясно, станет ли избранный президент США Дональд Трамп, который раньше хвалил российского лидера Владимира Путина и назначил на главные должности людей, которым приписывают симпатии к РФ, пытаться отменить новые санкции после вступления на пост 20 января 2017 года.
Обама ввел санкции в отношении двух российских спецслужб - Главного разведывательного управления (ГРУ) и Федеральной службы безопасности, четырех офицеров ГРУ и трех компаний, которые «предоставляли поддержку ГРУ» для проведения киберопераций.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил Reuters, что «у русских есть 72 часа, чтобы покинуть территорию США». «Эти меры приняты в ответ на притеснение Россией американских дипломатов и на действия дипломатов, которые мы расцениваем как не соответствующие дипломатической практике», - сказал он.
«Заставляя расплачиваться российских дипломатов в США, закрывая им доступ к этим двум зданиям, мы надеемся, что российские власти переосмыслят свои действия, которые ограничивают возможности и безопасность сотрудников нашего посольства в России», - сказал чиновник.
Он отказался назвать имена российских дипломатов, которых коснутся новые санкции Вашингтона.