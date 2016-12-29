«Нам хлеба не надо – работу давай!» Депутаты ЖК не поедут после Нового года в округа

Депутаты Жогорку Кенеша не поедут в округа после Нового года. Решение принято сегодня на заседании.

К работе народные избранники приступят 4 января. В этот день и 5 января вместо пленарных заседаний пройдут заседания профильных комитетов.

Напомним, в Кыргызстане 1-3 января объявлены нерабочими днями.