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«Нам хлеба не надо – работу давай!» Депутаты ЖК не поедут после Нового года в округа

29/12/16 09:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Депутаты Жогорку Кенеша не поедут в округа после Нового года. Решение принято сегодня на заседании.

 

К работе народные избранники приступят 4 января. В этот день и 5 января вместо пленарных заседаний пройдут заседания профильных комитетов.

 

Напомним, в Кыргызстане 1-3 января объявлены нерабочими днями.

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