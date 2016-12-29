Депутат недоумевает: почему водительские права выдает ГРС, а не автошколы?

«Почему в Кыргызстане водительские права выдает Государственная регистрационная служба, а не автошколы?» - задался сегодня на заседании парламента вопросом депутат Кенжебек Бокоев.

«Наши вузы и даже колледжи сами выдают студентам дипломы. Почему права выдает ГРС, а не тот, кто обучал граждан? На ком будет лежать ответственность - кто обучал или кто выдал права? Пусть ГРС сами обучают в таком случае», - сказал Кенжебек Бокоев.