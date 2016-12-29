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Депутат настаивает: прежде чем ратифицировать Таможенный кодекс ЕАЭС, нужно его тщательно изучить

29/12/16 06:59, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Прежде чем ратифицировать Таможенный кодекс ЕАЭС, нужно его тщательно изучить», - заявил сегодня в парламенте депутат Мирлан Бакиров.

 

По его словам, в документе более 50 статей и 400 глав. «Кыргызстан на 80 процентов зависит от импорта. Как кодекс повлияет на предпринимателей, работающих с Китаем и Турцией? До ратификации мы должны изучить кодекс по каждой статье. Необходимо раздать подписанный вариант. Мы должны быть далеки от того, чтобы в ускоренном порядке принимать документы», - сказал нардеп.

 

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге по итогам саммита Евразийского экономического союза главы государств ЕАЭС подписали Таможенный кодекс.

URL: http://_/vlast/42532/

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