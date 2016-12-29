Карамат Орозова: Министерствам нужно начинать оптимизацию с себя, а не с регионов

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«Министерствам нужно начинать оптимизацию с себя, а не с регионов», - заявила сегодня в парламенте депутат Карамат Орозова.
«Когда мы говорим о реформировании и оптимизации, всегда начинаем с самых проблемных и отдаленных регионов. В Нарыне, Таласе и Баткене сократили финотделы. Но тем самым вы же и рабочие места сокращаете! А в регионах нет ни заводов, ни фабрик», - возмутилась нардеп.