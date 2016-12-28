В России рассказали о планах Владимира Путина на новогодние праздники

У президента России Владимира Путина не будет полноценных девятидневных новогодних каникул. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут «Ведомости».

«Что касается того, как президент будет проводить эти выходные, то вы знаете, что у него практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он много раз в день общается с членами кабинета министров, получает доклады по линии силовых ведомств и спецслужб - это ежедневные доклады. Президент также получает аналитические доклады», - рассказал пресс-секретарь.

Вместе с тем, по его словам, «можно предположить, что какое-то свободное время президент использует для любимых им занятий спортом».

Дмитрий Песков напомнил, что президент «и в хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе».

Пресс-секретарь не смог ответить на вопрос, что будет у президента на новогоднем столе, заметив лишь, что «Владимир Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду».

Остальное, по словам Дмитрия Пескова, «это - личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться».