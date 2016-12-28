Омбудсмену посоветовали заняться несправедливым распределением квартир милиционерам

«Не ждите заявлений от сотрудников правоохранительных органов о несправедливом распределении квартир, их не будет», - заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат от «Ата Мекена» Алмамбет Шыкмаматов, обращаясь к омбудсмену Кубату Оторбаеву.

Напомним, сегодня Кубат Оторбаев представил парламентариям специальный доклад «О состоянии социально-правовой защиты сотрудников ОВД КР».

По словам депутата, есть документ, который дает право уволить сотрудника ОВД за различные жалобы.

«Принимайтесь за работу, не будет заявлений, так как правоохранители боятся увольнений. Вы должны защитить их от чиновников. И если в профсоюз, о котором мы сегодня говорим, войдут ветераны силовых структур, он ограничит тот беспредел, который есть сегодня», - подчеркнул Алмамбет Шыкмаматов.