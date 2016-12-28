RSS
facebookfacebookgoogale+
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
Купи устойчивость к бактериям
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 28 декабря 2016 года. Среда. Бишкекское время 10:29
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Омурбек Бабанов: В правительстве Кыргызстана много непрофессионалов

28/12/16 09:04, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Лидер партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов считает, что в правительстве Кыргызстана много непрофессионалов. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

 

По словам депутата Жогорку Кенеша, именно поэтому его фракция и поддержала поправки в Конституцию, поскольку расширяются полномочия премьер-министра, и он может без согласования с президентом назначать и увольнять некомпетентных министров.

 

«Я говорил об этом и с Сооронбаем Жээнбековым. Надеюсь, что у него хватит смелости», - отметил Омурбек Бабанов.

 

Он добавил, что если все в стране решает президент, а не премьер-министр, пусть народ проголосует за президентскую форму правления, а превращать премьер-министра в громоотвод не надо.

URL: http://_/vlast/42477/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ