Омурбек Бабанов: В правительстве Кыргызстана много непрофессионалов

Лидер партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов считает, что в правительстве Кыргызстана много непрофессионалов. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам депутата Жогорку Кенеша, именно поэтому его фракция и поддержала поправки в Конституцию, поскольку расширяются полномочия премьер-министра, и он может без согласования с президентом назначать и увольнять некомпетентных министров.

«Я говорил об этом и с Сооронбаем Жээнбековым. Надеюсь, что у него хватит смелости», - отметил Омурбек Бабанов.

Он добавил, что если все в стране решает президент, а не премьер-министр, пусть народ проголосует за президентскую форму правления, а превращать премьер-министра в громоотвод не надо.