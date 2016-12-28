Омурбек Бабанов еще не принял решение об участии в президентских выборах

Лидер политической партии «Республика - Ата Журт» Омурбек Бабанов еще не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2017 году. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, добавив, что выдвигать его или нет, решит партия.

«Но мне очень приятно, что наш президент среди претендентов на пост главы государства назвал и мою фамилию», - сказал Омурбек Бабанов.

Ранее Омурбек Бабанов не скрывал президентских амбиций.