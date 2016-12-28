Омурбек Бабанов рассказал, почему расстался с Камчыбеком Ташиевым

Лидер партии и парламентской фракции «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов рассказал о том, что идея разорвать тандем принадлежит Камчыбеку Ташиеву. Об этом депутат Жогорку Кенеша заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам депутата, он пытался удержать Камчыбека Ташиева и уговаривал его и далее двигаться вместе. «Политическая борьба не должна быть вопросом жизни и смерти. Речь о стране, и мы должны объединиться во имя ее интересов», - сказал Омурбек Бабанов.

Он добавил, что к 2020 году партия «Республика - Ата Журт», возможно, прекратит существование, останется только «Республика». Но вариант переименования возможен только при условии одобрения всеми партийцами.