В Кыргызстане с 2017 года отменят весеннюю охоту

В Кыргызстане с 2017 года отменят весенний охотничий сезон. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава департамента рационального использования природных ресурсов Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) Алмаз Мусаев.

Напомним, парламентарии во втором чтении обсуждают поправки в Закон КР «Об охоте и охотничьем хозяйстве».

По информации Алмаза Мусаева, в 2016 году численность архаров и козерогов в стране составила 12-17 тысяч.