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Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Жанар Акаев призвал коллег поддержать любой законопроект, запрещающий охоту на животных.
Напомним, сегодня во втором чтении рассматривают поправки в Закон КР «Об охоте и охотничьем хозяйстве».
«В соседних странах нет моратория на охоту, так как там охота не ведется. И большинство наших животных уходят в те страны, потому что там на них отстрел не ведется. И мы должны поддержать законопроект», - сказал Жанар Акаев.