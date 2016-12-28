Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат от фракции СДПК Жанар Акаев призвал коллег поддержать любой законопроект, запрещающий охоту на животных.

Напомним, сегодня во втором чтении рассматривают поправки в Закон КР «Об охоте и охотничьем хозяйстве».

«В соседних странах нет моратория на охоту, так как там охота не ведется. И большинство наших животных уходят в те страны, потому что там на них отстрел не ведется. И мы должны поддержать законопроект», - сказал Жанар Акаев.