Спасти депутата! Нардеп не явился на работу из-за затора на Тоо-Ашуу

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Сегодня депутат от фракции «Кыргызстан» Тынчтыкбек Конушбаев не явился на заседание Жогорку Кенеша из-за сложной ситуации на перевале Тоо-Ашуу. Об этом рассказал со ссылкой на самого застрявшего в пробке депутат Айтмамат Назаров.
По его словам, на перевале «отсутствует специальная техника, никто снег не расчищает». «Нужно дать поручение соответствующим органам принять меры и взять ситуацию на контроль. Из-за этого депутат не пришел на работу», - сказал Айтмамат Назаров.