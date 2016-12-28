Депутатов попросили выезжать за границу с учетом отношений стран

На заседании Жогорку Кенеша торага Чыныбай Турсунбеков попросил депутатов выезжать в командировки за границу с учетом взаимоотношений между странами.

По его словам, если раньше вопросы командировок решались лидерами фракций или обсуждались на заседаниях парламента, то теперь депутаты выезжают куда пожелают, и привел в пример командировку группы депутатов на Тайвань.

Депутат парламента Нурбек Алимбеков пояснил, что поездка носила частный характер.

«Я был в числе делегации и подтверждаю, что в ходе поездки мы ознакомились с работой медучреждения и работой в системе здравоохранения. И никаких высказываний и подписания документов не было», - сказал депутат

За коллег заступился депутат Каныбек Иманалиев, сказавший, что не нужно обвинять голословно. Имеется засекреченный документ, в котором прописано, что можно делать за границей, а чего нельзя. Нужно инструктировать депутатов.